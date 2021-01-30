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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

لماذا تصدر فيلم «حظر تجول» تريند جوجل؟

السبت 30/يناير/2021 - 11:46 ص
جوجل
جوجل
إيمان ماهر
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بعد عرضه أمس على شاشة تلفزيون الـ Osn، تصدر فيلم "حظر تجول" مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، رغم أنه لم يحقق إيرادات كبيرة، فقد حصد يوم الخميس الماضي 850 جنيها فقط إيرادات.

و"حظر تجول" ليس فيلما سياسيا وإنما يرصد قضايا الانتهاكات الجنسية.

◄ "قصة الفيلم"

تدور الأحداث في خريف عام 2013 بعد قرار حظر التجوال بمصر، حيث تخرج فاتن من السجن بعد قضائها عشرين عامًا بسبب ارتكابها جريمةّ مريعة، وتجبر فاتن على قضاء ليلتها عند ابنتها ليلى والتي تعرضها لمحاكمة ثانية بحثًا عن اجابات لأسئلة مسكوت عنها. لتمر الليلة في محاولة كل منهما لتقبل الأخرى.

◄ "عودة الهام شاهين"

الفيلم يعيد إلهام شاهين إلى السينما بعد غياب 4 سنوات منذ تقديمها "يوم للستات" مع المخرجة كاملة أبو ذكرى.

وتجسّد الفنانة إلهام شاهين شخصية "فاتن" في "حظر تجوّل"، وهي الأم المضحية حتى النهاية. وقد نالت جائزة أفضل ممثلة في الدورة الثانية والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي عن هذا الدور.

◄ "الأبطال"

الفيلم بطولة إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدي ومحمود الليثي، والفلسطيني كامل الباشا ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس موسيقى تصويرية تامر كروان.

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