شديد البرودة ليلًا.. تفاصيل طقس اليوم السبت

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم السبت، حيث من المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وطقس مائل للدفء على جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارا، والرياح معتدلة.كما يسود طقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى وعلى السواحل الشمالية، وبارد على جنوب سيناء، وشديد البرودة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.وتضم السواحل الشمالية: مطروح والإسكندرية ودمياط والعريش ورفح وتضم محافظات الصعيد: الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد.شبورة مائيةومن المتوقع حدوث شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ومدن القناة وتتأثر البلاد بوجود مرتفع جوى على سطح الأرض ويتزامن مع وجود امتداد مرتفع جوى فى طبقات الجو العليا.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة اليوم:درجة الحرارة الكبرى القاهرة: ٢٠درجة الحرارة الصغرى القاهرة: ١٠درجة الحرارة الكبرى الاسكندرية: ١٩درجة الحرارة الصغرى الاسكندرية: ١١درجة الحرارة الكبرى طنطا: ٢٠درجة الحرارة الصغرى طنطا: ٩درجة الحرارة الكبرى مطروح: ١٨درجة الحرارة الصغرى مطروح: ٠٩درجة الحرارة الكبرى سيوة: ١٩درجة الحرارة الصغرى سيوة: ٠٣درجة الحرارة الكبرى بورسعيد: ٢٠درجة الحرارة الصغرى بورسعيد: ١١درجة الحرارة الكبرى الزقازيق: ٢٠درجة الحرارة الصغرى الزقازيق: ١٠درجة الحرارة الكبرى السويس: ٢٠درجة الحرارة الصغرى السويس: ١٠درجة الحرارة الكبرى كاترين: ١٥درجة الحرارة الصغرى كاترين: ٠٢درجة الحرارة الكبرى شرم الشيخ: ٢٤درجة الحرارة الصغرى شرم الشيخ: ١٣درجة الحرارة الكبرى الفيوم: ٢٠درجة الحرارة الصغرى الفيوم: ٠٧درجة الحرارة الكبرى المنيا: ٢١درجة الحرارة الصغرى المنيا: ٥درجة الحرارة الكبرى سوهاج: ٢٢درجة الحرارة الصغرى سوهاج:٠٦درجة الحرارة الكبرى الاقصر: ٢٤درجة الحرارة الصغرى الاقصر: ٠٧.