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السبت 30 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

شديد البرودة ليلًا.. تفاصيل طقس اليوم السبت

السبت 30/يناير/2021 - 11:11 ص
طقس
طقس
ريم محمود
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم السبت، حيث من المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وطقس مائل للدفء على جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارا، والرياح معتدلة.

كما يسود طقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى وعلى السواحل الشمالية، وبارد على جنوب سيناء، وشديد البرودة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتضم السواحل الشمالية: مطروح والإسكندرية ودمياط والعريش ورفح وتضم محافظات الصعيد: الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد.

شبورة مائية

ومن المتوقع حدوث شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ومدن القناة وتتأثر البلاد بوجود مرتفع جوى على سطح الأرض ويتزامن مع وجود امتداد مرتفع جوى فى طبقات الجو العليا.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة اليوم:

درجة الحرارة الكبرى القاهرة: ٢٠

درجة الحرارة الصغرى القاهرة: ١٠

درجة الحرارة الكبرى الاسكندرية: ١٩

درجة الحرارة الصغرى الاسكندرية: ١١

درجة الحرارة الكبرى طنطا: ٢٠

درجة الحرارة الصغرى طنطا: ٩

درجة الحرارة الكبرى مطروح: ١٨

درجة الحرارة الصغرى مطروح: ٠٩

درجة الحرارة الكبرى سيوة: ١٩

درجة الحرارة الصغرى سيوة: ٠٣

درجة الحرارة الكبرى بورسعيد: ٢٠

درجة الحرارة الصغرى بورسعيد: ١١

درجة الحرارة الكبرى الزقازيق: ٢٠

درجة الحرارة الصغرى الزقازيق: ١٠

درجة الحرارة الكبرى السويس: ٢٠

درجة الحرارة الصغرى السويس: ١٠

درجة الحرارة الكبرى كاترين: ١٥

درجة الحرارة الصغرى كاترين: ٠٢

درجة الحرارة الكبرى شرم الشيخ: ٢٤

درجة الحرارة الصغرى شرم الشيخ: ١٣

درجة الحرارة الكبرى الفيوم: ٢٠

درجة الحرارة الصغرى الفيوم: ٠٧

درجة الحرارة الكبرى المنيا: ٢١

درجة الحرارة الصغرى المنيا: ٥

درجة الحرارة الكبرى سوهاج: ٢٢

درجة الحرارة الصغرى سوهاج:٠٦

درجة الحرارة الكبرى الاقصر: ٢٤

درجة الحرارة الصغرى الاقصر: ٠٧.

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