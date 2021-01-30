تحرك برلماني بشأن سرقة كابلات مصنع الغزل والنسيج بدمياط

قال ضياء علي بصل، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، إنه سيتقدم بطلب إحاطة للمستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، لتقديمه إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، حول الأوضاع السيئة التى يعانى منها مصنع دمياط للغزل والنسيج وتدهور أحوال العاملين،خاصة بعد ما تردد عن سرقة كابلات بلغت قيمتها 700 ألف جنيه من المصنع.وأضاف بصل، في تصريحات له، أن المصنع أحد المصانع العريقة على مستوى الجمهورية، وهو من أقدم مصانع الغزل والنسيج ويجب الحفاظ عليه للحفاظ على الصناعة الوطنية وتطويرها، مستطردا أنه يعاني من خسائر كبيرة وتهالك المعدات والمباني ولا بد من تدخل عاجل.