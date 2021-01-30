مريض الفيل بالغربية يتوجه بالشكر لوزارة الصحة و«الدستور»

تم منذ قليل نقل عادل عزب المريض بداء الفيل بقرية سنباط التابعة لمركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، إلى معهد ناصر، بعد استجابة وزيرة الصحة، هالة زايد، للنداء الذي أطلقه عادل عبر "الدستور".وقال عادل العزب، المريض بـ "داء الفيل" أثناء نقله إنه سعيد بسرعة الاستجابة، موضحا أنه ظل يعاني لسنوات طويلة من هذا المرض والذي توفي والده ووالدته حزنا عليه، موجها الشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحه بالغربية وموقع وجريدة "الدستور" لتبنى حالته.وكانت "الدستور" التقت بعادل العزب والذي قال إن أعراض المرض بدأت في الظهور على قدميه منذ 10 سنوات، عندما كان يعمل سائقا على عربة نقل ثقيل بإحدى دول الخليج، وتعرض إلى حادث أثناء عمله، وبدأ الوزن يزيد تدريجيًا، ثم عاد إلى مصر وهو يعانى من ورم فى قدمه اليسرى، وانفصلت عنه زوجته بسبب مرضه، وضاع ماله على العلاج، ولا يوجد لديه أبناء يعولونه.وأضاف عادل، أن أهالى القرية وقفوا بجانبه، وتم الذهاب به إلى مستشفى المنصورة لإجراء عملية لاستئصال ورم وزنه 30 كجم من القدم اليسرى، وبعد إجراء العمليه عاد الورم فى القدمين مع ظهور أعراض مرض "الفيل" فى القدمين، كما عانى من السمنة المفرطة، وتم إجراء عملية تدبيس معدة له، وأن بعد 6 أشهر من عملية تدبيس المعدة، ذهب لاستئصال الورم من القدمين، ولم يتم إجراء العملية لعدم نقص الوزن.وأوضح عادل: أبي وأمي توفيا حزنا على حالي وعلى مرضي ومنذ ذلك الوقت لا أجد من يرعاني سوي الباقي من أفراد عائلتي والذين صرت أشكل عبئا عليهم، مشيرا إلى أنه عندما يريد تغيير المكان الذي يتواجد فيه لأسابيع، يقوم بعض شباب المنطقة بمساعدته في الخروج أمام المنزل، ولا يستطيع الدخول مرة ثانية، فيقوم بالنوم على الأرصفة.وكان عادل قد ناشد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، ووزارة الصحة، أن ينظروا إليه نظرة رحمة وعطف، ويساعدوه للعلاج، خاصة وأنه يأخذ معاشا شهريا قدره 400 جنيه لا يكفي تكاليف علاجه فلا يستطيع الذهاب إلى أي طبيب أو إجراء جراحة.