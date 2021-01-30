2109 إصابات جديدة و71 وفاة بكورونا في الفلبين

سجلت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم السبت، 2109 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، و71 حالة وفاة.وذكرت الوزارة، وفقا لصحيفة "فلبين ستار" المحلية، أن حصيلة إصابات (كوفيد- 19) المؤكدة التي سجلتها الفلبين حتى الآن ارتفعت إلى 523 ألفا و516 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات المرتبطة بالمرض إلى 10 آلاف و669 حالة وفاة.وأشارت الصحة الفلبينية إلى أن عدد المتعافين ارتفع إلى 475 ألفا و904 أشخاص بعد تعافي 146 شخصا، فيما لا تزال هناك 33 ألفا و943 حالة نشطة.يذكر أن لدى الفلبين ثاني أكبر حصيلة من إصابات ووفيات كوفيد- 19 في جنوب شرق آسيا بعد إندونيسيا.