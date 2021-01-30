البنك الدولي: 12 مليار دولار لحملات التطعيم ضد كورونا فى إفريقيا

قالت الرئاسة في دولة جنوب إفريقيا في بيان على موقعها الإلكتروني اليوم السبت، إن البنك الدولي خصص 12 مليار دولار للدول الإفريقية لدعم برامج التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.وقال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا في البيان إن أموال البنك الدولي سوف تأتي في شكل منح أو "بشروط ميسرة للغاية".وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، يأتي البيان بعد اجتماع افتراضي عقد في 27 يناير الجاري حول استراتيجية تمويل ونشر لقاح مضاد لمرض كوفيد - 19 في إفريقيا وحضره ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي.وذكرت الوكالة أن خطة التطعيم ضد مرض "كوفيد-19" في إفريقيا سوف تتكلف ما يقدر بنحو 15 مليار دولار.