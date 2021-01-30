إدارة بايدن تمدد الإقامة المؤقتة للسوريين

سمحت الولايات المتحدة بإجراء تمديد يسمح لآلاف السوريين الذين تشهد بلادهم حربا، بأن يبقوا على الأراضي الأمريكية رغم انتهاء تأشيراتهم.ومدد القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي، ديفيد بيكوسكي، حالة الحماية المؤقتة "تى بى إس"، التى تسمح لنحو 6700 سوري، كانوا سيضطرون إلى المغادرة، بأن يبقوا في الولايات المتحدة حتى سبتمبر 2022، وكانت تلك الحماية ستنتهي في 31 مارس المقبل.كما سمحت الولايات المتحدة لـ1800 سوري إضافي بأن يقدموا طلبات للحصول على هذه الوضعية، وفقًا لما نقلته قناة العربية.وقال بيكوسكي إن الحرب "تمنع المواطنين السوريين من العودة بأمان إلى بلادهم، معتبرا أن الحرب الأهلية السورية تواصل تسليط الضوء على الاستهداف المتعمّد للمدنيين واستخدام الأسلحة الكيمياوية وتجنيد الأطفال، وأوجدت حالة من انعدام الأمن الغذائي، ومحدوديّة الوصول إلى الماء والرعاية الطبية".وتأتي تلك الخطوة في وقت مبكر من رئاسة جو بايدن تتماشى مع برنامجه الأوسع المؤيد للهجرة، كما تعهد بايدن، الذي تولى منصبه في 20 يناير، بنهج أكثر تسامحا مع اللاجئين والمهاجرين.