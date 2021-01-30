لـ3 فئات.. الإمارات تعدل قانون منح الجنسية

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن تعديلات قانونية تجيز منح الجنسية والجواز الإماراتي لبعض الفئات.وكشف بن راشد، أن الفئات المستهدفة من التعديلات تشمل "المستثمرين والموهوبين والمتخصصين من العلماء والأطباء والمهندسين والفنانين والمثقفين وعائلاتهم".وأضاف في تغريدة له على "تويتر"، أن "الهدف من التعديلات هو استبقاء واستقطاب واستقرار العقول التي تساهم بقوة في مسيرتنا التنموية".وتابع الشيخ محمد بن راشد: "سيتم ترشيح الشخصيات المؤهلة للحصول على الجنسية الإماراتية عبر مجلس الوزراء والدواوين المحلية والمجالس التنفيذية. وتم وضع معايير واضحة لكل فئة".