سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 4 سنتات ليبلغ 54.89 دولار

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 4 سنتات ليبلغ 54.89 دولار في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 54.85 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقًا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتًا ليبلغ 55.35 دولار في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 7 سنتات لتبلغ 52.36 دولار.