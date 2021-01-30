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محافظات

عضو الشيوخ بدمياط ينقذ مصري محتجز في الأردن بسبب «مصاريف علاج»

السبت 30/يناير/2021 - 10:54 ص
المهندس وليد التمامي
المهندس وليد التمامي
حسام فهمي
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قال المهندس وليد التمامي، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة دمياط، إنه تواصل مع الجهات المعنية لحل أزمة عودة مواطن مصري كان محتجزا لمدة 6 أيام بمستشفى الأمير هاشم العسكري في الأردن، بسبب عجزه عن تحمل نفقات العلاج.

وأوضح النائب، في بيان، أنه تواصل مع اللواء مازن فهمي، مساعد وزير الخارجية لشؤون الجاليات، ومع إدارة رعاية المصريين بالخارج، وتبين أن المواطن يدعى "محمد. ع. ا" ومقيم بقرية شرباص التابعة لمركز فارسكور بمحافظة دمياط ويعمل سائق تريلا وتعرض لحادث استدعى دخوله المستشفى بسبب وجود كسر مضاعف في الحوض والفخذ.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنه تحمل نفقات علاج المواطن بالمستشفى والتي بلغت 750 دينارا أردنيا، نحو 16 ألف جنيه مصري، وتتواجد سيارة إسعاف حاليًا بميناء نويبع لإعادة السائق لاستكمال علاجه بمصر.

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