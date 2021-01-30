468 إصابة جديدة بكورونا في البحرين

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم السبت، عن تسجيل 468 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".وقالت الوزارة، في بيان صحفي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن الإصابات الجديدة بينها 198 حالة تعود لعمالة وافدة، فيما تعود 265 حالة لمخالطين لمصابين وخمس حالات قادمة من الخارج.وأوضحت أن العدد الإجمالي للحالات المتعافية بلغ 97948 بعد تسجيل 284 حالة شفاء جديدة، وأن عدد الحالات القائمة بلغ 3651، فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 372.