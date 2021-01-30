بعلم الجدة وفضحه «انتفاخ البطن».. تجديد حبس مغتصب حفيدة زوجته بحلوان

جدد قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، اليوم السبت، حبس المتهم باغتصاب حفيدة زوجته، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.ووجهت النيابة للمتهم تهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي المتكرر، وتمت مواجهته بالطفلة التي تعرفت عليه وأكدت ارتكابه الواقعة.واعترف المتهم بأن زوجته كانت على علم بما حدث والتزمت الصمت خوفًا من تركها والانفصال عنها، وأضاف: "عندما ظهرت علامات الحمل على الطفلة تركت المنزل وهربت".وتبين أن الجدة من الأب اكتشفت واقعة الاغتصاب عندما لاحظت انتفاخ بطن حفيدتها بالحمل، فتقدمت ببلاغ إلى قسم شرطة حلوان اتهمت جدتها من الأم بتقديم حفيدتها لزوجها لاغتصابها حتى تكسب وده وتجعله يتراجع عن طلاقها.وقالت التحريات، إن زوج الجدة اغتصب الطفلة لمدة 6 أشهر كاملة وحملت منه، وبعد بكاء مستمر من الألم بسبب ما في بطنها، قررت الجدة من أبيها الذهاب بها إلى المستشفى لعلاجها، فاكتشفت بعد إجراء التحليل أنها حامل في شهرين.وألقت الأجهزة الأمنية القبض على الجدة، وأعدت كمينًا أمنيًا وتمكنت من ضبط الزوج قبل هروبه خارج القاهرة الكبرى.