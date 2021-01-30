«عمال مصر» يدعو لإنقاذ الأسرى الفلسطينيين من الاحتلال وكورونا

أكد جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، أن القضية الفلسطينية في قلب كل عربي، وهي المحور الأساسي في كل المناقشات والاجتماعات ذات الصلة بالملف العربي والدولي، مضيفًا أنه لن يصمت أحد على ما يحدث من انتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأنه لن يكون هناك سلام حقيقي في المنطقة العربية إلا بحل مشكلة فلسطين.وأعلن المراغي، خلال اتصال عبر "زووم" مع الأمين العام للاتحاد العام لعمال فلسطين عبدالقادر عبدالله، ومي أبوعليا، نائب الأمين العام، وحسين قرابصة مسئول العلاقات الدولية، وبمشاركة الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الأمين العام المساعد للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب محمد وهب الله، عن استعداد اتحاد عمال مصر، في المشاركة في الحملة الدولية للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا.وأشار المراغي، إلى عمق العلاقات بين عمال مصر، وعمال فلسطين، منوهًا بأن هذا الاجتماع يأتي في إطار تعزيز تلك العلاقات وتطويرها، والاستماع إلى الجانب الفلسطيني بشأن الأوضاع في الأراضي العربية المحتلة، وتأثير الاحتلال عليها، من بطالة وفقر وتعنت ضد العمال الفلسطينيين من جانب الاحتلال.وخلال مشاركته، دعا الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الأمين العام المساعد للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب محمد وهب الله، المجتمع الدولي إلى سرعة التدخل العاجل لإنقاذ 4400 أسير فلسطيني، والذين يقبعون في السجون الإسرائيلية وفقًا لآخر الإحصائيات الرسمية، مؤكدا ضرورة الضغط على الاحتلال للإفراج الفوري عن هؤلاء الضحايا من جانب منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الدولية لإنقاذ الأسرى من الاحتلال ومن فيروس كورونا.وناشد وهب الله، كافة القوى العمالية والنقابية في فلسطين بضرورة الوحدة والعمل المشترك، ونبذ الخلافات من أجل مواجهة التحديات الراهنة بكافة أشكالها.