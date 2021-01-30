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حوادث

تجديد حبس تشكيل عصابى نسائى تخصص فى سرقة الهواتف بالموسكى

السبت 30/يناير/2021 - 11:21 ص
حبس
حبس
نجلاء رفاعي
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم السبت، حبس تشكيل عصابى نسائى مكون من 4 سيدات تخصصن في سرقة الهواتف المحمولة، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده أنه أثناء مرور قوة أمنية الضابط بقسم مكافحة جرائم النشل وبصحبته القوة المرافقة بشارع الموسكي ـ دائرة القسم، تناهى لسمعه صوت استغاثة من إحدى السيدات، باستبيان الأمر تمكن من ضبط كل من ك س، 29 سنة، بدون عمل ومقيمة كفر الدوار بحيرة.. والسابق اتهامها في القضية رقم 8165 لسنة 2012م كفر الدوار بحيرة " سرقة متجر "، ن. ز. س، 47 سنة، بدون عمل، ب. ر، 23 سنة، بدون عمل، ع. م، 25 سنة، بدون عمل.

عقب قيامهن بسرقة هاتف محمول من ن. ع. م، 44 سنة، ربة منزل ومقيمة شبرا الخيمة ثان قليوبية بأسلوب "المغافلة ".

وبتطوير مناقشتهن للربط بينهن وبين القضايا المجهولة اعترفن بتكوينهن تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة " وارتكابهن حادثا آخر بذات الأسلوب. تم بإرشادهن ضبط المسروقات ومتحصلات بيعها بمكان إخفائها، باستدعاء المجني عليهما تعرفت الأولى على الهاتف.. واتهموهن بالسرقة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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