الإمارات تقر تعديلات تمنح الجنسية للمستثمرين وأصحاب مهن أخرى

قالت حكومة الإمارات اليوم السبت، إنها أقرت تعديلات من شأنها أن تتيح منح الجنسية للمستثمرين وأصحاب مهن أخرى مثل العلماء والأطباء وعائلاتهم.وكتب حاكم دبي ونائب رئيس البلاد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة على تويتر يقول "سيتم ترشيح الشخصيات المؤهلة للحصول على الجنسية الإماراتية عبر مجلس الوزراء والدواوين المحلية والمجالس التنفيذية وتم وضع معايير واضحة لكل فئة".وأضاف "وسيسمح القانون لهذه الكفاءات بالاحتفاظ بالجنسية الأخرى التي يحملونها".