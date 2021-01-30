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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الإمارات تقر تعديلات تمنح الجنسية للمستثمرين وأصحاب مهن أخرى

السبت 30/يناير/2021 - 10:47 ص
محمد بن راشد
محمد بن راشد
وكالات
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قالت حكومة الإمارات اليوم السبت، إنها أقرت تعديلات من شأنها أن تتيح منح الجنسية للمستثمرين وأصحاب مهن أخرى مثل العلماء والأطباء وعائلاتهم.

وكتب حاكم دبي ونائب رئيس البلاد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة على تويتر يقول "سيتم ترشيح الشخصيات المؤهلة للحصول على الجنسية الإماراتية عبر مجلس الوزراء والدواوين المحلية والمجالس التنفيذية وتم وضع معايير واضحة لكل فئة".

وأضاف "وسيسمح القانون لهذه الكفاءات بالاحتفاظ بالجنسية الأخرى التي يحملونها".

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