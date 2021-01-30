36 وفاة و2683 إصابة جديدة بكورونا في بلجيكا

أعلنت السلطات الصحية البلجيكية، اليوم السبت، عن تسجيل 36 حالة وفاة و2683 إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد– كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت وزارة الصحة البلجيكية، في بيان، إن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت وفقًا لهذه المعطيات إلى 21018 حالة وفاة و705120 إصابة بالفيروس التاجي.