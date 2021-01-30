محافظ بورسعيد يلتقي بالعاملين بمركز الخدمات الاستيرادية

أشاد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بجهد العاملين بمركز الخدمات الاستيرادية التابع للجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة داخل الدائرة الجمركية.جاء ذلك خلال لقاء محافظ بورسعيد للعاملين بالمركز بحضور الاستاذ محمد نعيم مدير الجهاز التنفيذيوأكد المحافظ على قيام المركز بإعداد قاعدة بيانات كاملة عن حركة الاستيراد والتجارة والمستوردين بالمنطقة الحرة.وأن تطوير المركز يأتي مواكبا لعمليات التطوير التي شهدتها كافة الإدارات والمصالح الحكومية بالمحافظة في إطار مشروع المدينة الرقمية والذي انطلق من بورسعيد.كما أشاد المحافظ خلال اللقاء بالجهود التي بذلها مسؤولو الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة لتنفيذ الإجراءات والضوابط التي تم تطبيقها موخرا لضبط حركة الاستيراد والتجارة في المنطقة الحرة.