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مصر

مسؤولو «الإسكان» يتفقدون مشروع عمارات السلام بالعبور

السبت 30/يناير/2021 - 10:39 ص
مشروع عمارات السلام
مشروع عمارات السلام بالعبور
محمد إبراهيم
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أجرى المهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للتنمية وتطوير المدن، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بمشروع عمارات "السلام" الجاري تنفيذها كسكن بديل لسكان المناطق غير الآمنة، رافقه المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، ومسؤولو الجهاز.

وتفقد مسؤولو الإسكان، خلال جولتهم بالمشروع، أعمال تنفيذ العمارات والمشروعات الخدمية بالمنطقة، وأعمال المرافق، وأكدوا سرعة الانتهاء من الأعمال فى المواعيد المقررة وبالكفاءة والجودة المطلوبة، مع مراعاة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية العاملين من فيروس كورونا.

من جانبه أوضح المهندس أحمد عمران، أنه جارٍ تنفيذ 5072 وحدة سكنية وإدارية وتجارية (134 عمارة) بمشروع عمارات السلام، والذى يشرف على تنفيذه جهاز المدينة، كسكن بديل لسكان المناطق العشوائية غير الآمنة بتكلفة إجمالية 1.325مليار جنيه، وبنسبة تنفيذ بلغت نحو 66%، وجارٍ تنفيذ أعمال المرافق والطرق بالمشروع حسب تنسيق الموقع، حيث تم الانتهاء من تنفيذ رافع الصرف الصحى للعمارات وجارٍ استلام الموقع.

وأشار المهندس أحمد عمران، إلى أنه بالنسبة للمشروعات الخدمية بمنطقة عمارات مدينة السلام، فجارٍ تنفيذ (حضانة – مركز طبى – مخبزين – مدرسة تعليم أساسي سعة 66 فصلًا – مدرسة تعليم ثانوى سعة 33 فصلًا)، وذلك في إطار توفير الخدمات اللازمة للسكان الذين سيتم نقلهم للمنطقة.

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