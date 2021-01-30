الصين تحافظ على مكانتها كثاني أكبر سوق استهلاكية في لعالم

أعلنت وزارة التجارة الصينية، ان بكين حافظت على مكانتها كثاني أكبر سوق استهلاكية في العالم عام 2020، حيث وصلت مبيعات السلع الاستهلاكية إلى 39،2 تريليون يوان "حوالي 6،06 تريليون دولار أمريكي".وقالت الوزارة إنه من المتوقع أن تظهر السوق الاستهلاكية الصينىة اتجاها لنمو الانتعاش في العام الحالي حيث يستمر تنفيذ السياسات المختلفة لتوسيع الطلب المحلي.واحتلت الصين المرتبة الأكبر في العالم لسوق التجزئة عبر الإنترنت للعام الثامن على التوالي عام 2020، مع ارتفاع المبيعات عبر الإنترنت بنسبة 14،8 بالمئة على أساس سنوي.كما أظهرت البيانات الرسمية أنه تم إجراء أكثر من 24 مليون نشاط تسويق بث مباشرخلال عام 2020، حيث أصبح عدد كبير من كبار المؤثرين أسماء معروفة من خلال نشاطات التسويق عبر الإنترنت.ومن أجل تعزيز الاستهلاك، ستقوم وزارة التجارة بإصدار سلسلة من السياسات بما في ذلك تسريع التكامل بين ما هو على الإنترنت وخارجها، وتوسيع الاستهلاك الريفي، وتعزيز بناء وتجديد المتاجر البقالة ومتاجر الفطور وأسواق الخضروات وغيرها من مرافق الخدمات.