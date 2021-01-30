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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«الداخلية» تواجه كورونا.. ضبط 13 ألف مواطن «بدون كمامة» و1100 «شيشة»

السبت 30/يناير/2021 - 10:35 ص
شيشة
شيشة
عمرو المزيدي
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واصلت وزارة الداخلية جهودها لتنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية، أسفرت الجهود أجهزة وزارة خلال 24 ساعة عن ضبط 13272 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ13153 شخصا مع اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 119 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما جرى تحرير 523 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 168 في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات 1190 أرجيلة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

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