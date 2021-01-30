الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين ويستولى على تسجيلات كاميرات مراقبة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، 3 فلسطنيين من جنين ومخيمها، واستولت على كاميرات مراقبة من أحد المنازل.وذكر مدير نادي الأسير منتصر سمور لوكالة"وفا" الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلًا من: معتز كمال فحماوي ومحمد عارف النصرة من مدينة جنين، ومسلم مصاروه من مخيمها، عقب مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها.كما فتشت تلك القوات منزل المواطن منير النجار في حي جبل أبوظهير، واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة في محيط منزله.