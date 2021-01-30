هيئة فلسطينية: 200 أسير أصيبوا بكورونا خلال 2021

قالت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينية إن 200 أسير في سجون الاحتلال قد أصيبوا بفيروس "كورونا" منذ مطلع العام الجاري، ما يرفع عدد الإصابات الإجمالي إلى حوالي 340 إصابة، تركزت معظمهما في سجني "ريمون" و"النقب".وقال مستشار الهيئة، حسن عبدربه: "إن خمسة أسرى تم نقلهم إلى المستشفيات الإسرائيلية وعيادة سجن (الرملة)، بسبب تدهور حالتهم الصحية من مضاعفات الإصابة بكورونا، وهم: باسل عجاج المحكوم بالسجن المؤبد، وعبدالمعز الجعبة، إضافة إلى نافذ الحاج، وأيمن سدر، ومؤخرًا الحالة الأبرز للأسير خالد غيظان".وأشار عبدربه في حديث لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم السبت، إلى أن حالة من القلق تسود بين صفوف الأسرى وذويهم، بسبب انقطاع الزيارات، في ظل تدهور الحالة الصحية لعدد من الأسرى، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة سجون الاحتلال.وأشارإلى أن محكمة الاحتلال رفضت الالتماس المقدم من الهيئة للإفراج عن الأسير حسين مسالمة المصاب بالسرطان، حيث يرقد الآن في مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي، وسيتم النظر بقضيته الأربعاء المقبل.ونوه إلى عقد مؤتمر صحفي أمام منزل الأسير مسالمة في بيت لحم بعد غد لتسليط الضوء على معاناته، وعلى حالة القلق التي يعيشها ذويه، ولمطالبة الجهات الدولية المختصة بالتدخل الفوري للإفراج عنه.وأضاف عبدربه، أن إدارة سجون الاحتلال ما زالت مستمرة بعزل أربعة أسرى، وهم: وائل الجاغوب في عزل سجن "مجدو" منذ 210 أيام، وفدوى حمادة منذ 82 يوما في عزل معتقل الدامون، والأسير عمر خرواط منذ أكثر من 47 يوما، والأسيرة نوال الفتيحة في معتقل الدامون منذ أسبوع.وأضاف عبدربه أن الأسيرين الشقيقين بلال وبسام ذياب من كفر راعي في جنين يواصلان إضرابهما المفتوح عن الطعام لليوم العاشر على التوالي، احتجاجًا على ظروف اعتقالهما السيئة.