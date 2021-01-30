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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

مطران أسوان يترأس صلاة القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم

السبت 30/يناير/2021 - 10:58 ص
الأنبا هدرا
الأنبا هدرا
مونيكا جرجس- تريزة شنودة
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ترأس الأنبا هدرا، مطران أسوان للأقباط الأرثوذكس، صباح اليوم، صلاة القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم بأسوان.

واتخذت الكنيسة خلال إتمام صلوات القداس الإلهي كافة الإجراءات المتبعة من قبل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم السبت، بذكرى رحيل الأنبا أنطونيوس «أبو الرهبان»، ومؤسس الحياة الرهبانية في العالم أجمع.

ولد الأنبا أنطونيوس في بني سويف حوالى عام 251، من أبوين أغنياء، وعقب وفاة والده، وعند دخوله الكنيسة ذات يوم عام 269، سمع الإنجيل يقول: «إن أردت أن تكون كاملًا اذهب وبع كل مالك ووزعه على الفقراء، فقام مع أخته ووزع جميع أموالهم على الفقراء وذهبا ليتفرغا للعبادة فذهبت أخته لبيت للعذارى، وهو سكن بجوار النيل، وكان يقضي كل وقته فى النسك الشديد والعبادة».

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