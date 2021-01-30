التفتيش على 276 منشأة لمراقبة تطبيق قانون العمل بالإسماعيلية

قال أحمد جابر وكيل مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية، إن المديرية قامت خلال شهر ديسمبر الماضي، بصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع 45 ألف جنيه لـ20 عاملا، فضلًا عن تسجيل 45 عاملًا جديدًا على المنظومة.وأشار إلى أن المديرية، قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشي العمل على 276 منشأة بنظام الدوري النهاري وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 32 محضرًا، وبحث شكوى فردية، بالإضافة إلى عقد 3 ندوات توعية للعمال حضرها 65 عامل، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 128 منشأة، وتحرير 4 محاضر للمنشآت المخالفة، كما قامت بمتابعة 194 منشأة أخرى لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.