انطلاق دورة الإعلام الديني والتحديات المعاصرة الجمعة المقبل بشرم الشيخ

تطلق وزارة الأوقاف، فعاليات دورة الإعلام الديني والتحديات المعاصرة بمدينة شرم الشيخ، الجمعة المقبل.يأتي ذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وكرم جبر رئيس، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور أسامة العبد وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، ونخبة من كبار الإعلاميين.