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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مد خطوط مياه محطة المعالجة بترعة «التينة» في بورسعيد

السبت 30/يناير/2021 - 10:24 ص
مياه محطة المعالجة
مياه محطة المعالجة
بورسعيد:شيماء رشاد
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قال المهندس كامل تويج، مدير عام مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، إنه اللجنة المشكلة لحصر وإزالة معوقات مد خطوط مياه محطة المعالجة الثلاثية لمياه الصرف وضخ الناتج في ترعة "التينة"، زارت المحطة في المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد، وكذلك مصب خطوط المياه بالترعة، للوقوف على ما جرى إنجازه وحصر كافة المعوقات لاستخراج تراخيص مد تلك الخطوط.

وأضاف تويج، في تصريحات له خلال متابعته عمل اللجنة، إلى أنه جرى الاتفاق على ضرورة مطابقة المياه الناتجة من المحطة للكود المصري 51 لسنة 2015، وبما يتوافق مع طبيعة الأراضي من كونها أراضي حديثة الاستصلاح، وبها نسب للملوحة، والتأكيد على قيام مركز البحوث الزراعية للأراضي والمياه بأخذ عينات للتحليل بعد المرحلة الثانية ونقطة المصب، ومدي مطابقتها للنسب والعناصر المسموحة بها ونسب الملوحة، وكذلك أهم الزراعات التي تتناسب معها.

وأكد أنه جرى مخاطبة مركز البحوث لسرعة إزالة معوقات الاستفادة من تلك المياه، والتي ستبلغ نحو 60 ألف متر مكعب بومي على أن يجرى رفع تقرير بنتائج للتحاليل للجنة.

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