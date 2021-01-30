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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

هشم رأس «الأستاذ» بحجر.. إحالة تاجر مخدرات لـ«الجنايات»

السبت 30/يناير/2021 - 10:24 ص
تاجر
تاجر
نجلاء رفاعي
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أمرت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، اليوم السبت، إحالة المتهم بقتل موظف بماسبيرو خلال تدخله لفض مشاجرة في منطقة منشأة ناصر، إلى محكمة الجنايات.

وقالت زوجة المجني عليه، في التحقيقات، إلن زوجها كان محترما وله قيمته في المنطقة التي يعيش فيها وذو سمعة طيبة ويحل مشاكل الجميع حتى وفاته بسبب شاب حديث السن يقود -توك توك- بسبب خلاف وتعنت شاب يبيع المخدرات عن دفع الأجرة التي ركب بها.

كانت أمرت النيابة تشريح جثة المجني عليه، وإعداد تقرير لكشف ملابسات الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، واستدعاء شهود العيان، تفريغ كاميرات المراقبة في مكان الواقعة.

وجاء في مناظرة جثة المجني عليه، نه في العقد السادس من العمر به إصابات وجروح قطعية في مختلف أنواع الجسم، كما أنه مصاب بتهشم في الرأس نتيجة التعدي عليه بحجر في الطريق العام، إدت إلى حدوث نزيف دموي داخلي وخارجي تسبب في الوفاة.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المجني عليه يدعى «علاء. أ»، الشهير بـ«الأستاذ» ويبلغ من العمر 50 سنة، موظف بمبنى ماسبيرو، أثناء تواجده في الطريق العام في منطقة منشأة ناصر، وجد مشاجرة بين سائق «توكتوك» وتاجر مخدرات يدعى «جمال» شهرته «جمال إمبز»، بسبب الخلاف على دفع الأجرة.

وتبين أن تاجر المخدرات رفض دفع الأجرة وبتعديه على السائق تدخل الموظف لنجدته ومنع الخلاف وتمكن من فض المشاجرة، وأثناء وقوفه صعد المتهم إلى منزله وألقى كتلة من الصخر على المجني عليه إلا أنَّ المرة الأولى لم تصبه.

فألقى واحدة أخرى أصابته في رأسه، ما تسبب في ارتجاج له في المخ وعلى إثر ذلك توفي في الحال وفر المتهم هاربًا.

كانت شهدت منطقة منشأة ناصر واقعة مأساوية عقب مقتل موظف في ماسبيرو على يد تاجر مخدرات أثناء تدخله لفض مشاجرة بين المتهم وسائق توكتوك.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من المقدم علي فيصل، رئيس مباحث قسم شرطة منشأة ناصر، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوجود جثة لموظف عقب مشاجرة نشبت بينه وبين عاطل، وتم إخطار اللواء اشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، وأمر بتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.

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