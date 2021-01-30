بينهم 11 من ذوى القدرات.. تعيين 851 شابًا بالإسماعيلية

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية، بتعيين 851 شابًا، منهم 11 شابًا من ذوي القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ المسجلون بها 2352 شابًا، وذلك خلال شهر ديسمبر الماضي.وأضاف الوزير، أن المديرية قامت باستخراج 535 شهادة قياس مستوى مهارة، و463 رخصة مزاولة مهنة، وتلقت 203 شكاوى عمالية، تمت تسوية شكوى منها وديًا، وتم تحويل 191 منها للقضاء، و11 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.