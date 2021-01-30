ارتفاع إصابات كورونا 2.74 مليون في إسبانيا

وصل عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى 2.74 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم السبت بتوقيت مدريد، وذلك حسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بمرض "كوفيد- 19" في البلاد وصل إلى 58 ألفا و319، وتعافى من المرض 150 ألفا و376 من المصابين.وأعلنت إسبانيا عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل 52 أسبوعا.