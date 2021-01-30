نجم الاسكواش عمر مسعد: أطالب بكتابة المهنة في البطاقة «لاعب» (صور)

- في البداية.. كيف يسير يومك كلاعب اسكواش مُحترف؟

- عرفنا على جوانب التدريب الخاصة بك؟



- هل يتم التركيز على جانب واحد أكثر من الآخر في البطولات؟



- كيف تختلف ظروف مباراة لعبة الاسكواش عن غيرها؟



- كلمنا عن دور العائلة فيما يخص تشجعيك على المواصلة؟



- ما الصعوبات الخاصة بممارسة لعبة الاسكواش؟



- حدثنا عن كيفية استعادة الشغف من جديد بعد الخسارة



- هل الاسكواش لعبة مُكلفة بالنسبة للاعب؟



- كيف اختلفت الأوضاع الخاصة بالبطولات مع وجود كورونا؟



- بالتزامن مع إقامة بطولة كرة اليد بمصر.. كيف ترى التوجه الحالي بالنسبة للبطولات ومدى الاهتمام بها بخلاف كرة القدم؟



- أبرز المشاكل التى تواجه اللعبة؟



- ما هدفك الفترة المقبلة ؟



في ملعب مغلق من أربع حوائط، يستلزم مهارة فائقة وتركيز عالي، من جانب لاعبين لصد الكرة المندفعة بقوة، مستخدمين المضرب المخصص للعبة بمواصفات معينة، صُمًم خصيصًا للعبة الاسكواش، حيث يُبدع بطل حوارنا اليوم في هذه اللعبة، الذي تم تصنيفه الثالث على الحلبة الدولية كأفضل ترتيب له هو اللاعب عمر مسعد.الكابتن عمر مسعد يبلغ من العمر 32 عامًا، وهو لاعب اسكواش مُحترف، بفريق نادي هليوبليس منذ أن كان عمره 7 سنوات، وهو يعشق هذه اللعبة وتمنى أن يكون ضمن اللاعبين ومكانهم ليُنافس بشرف ويمثل بلده.وكانت لـ "الدستور" لقاء مع اللاعب داخل أحد النوادي حيث يتدرب بها، وإلى نص الحوار.يعتبر الاسكواش هو محور حياتي كلها، فهو لعبتي المفضلة، ومصدر دخلي الوحيد، فأخترته ولم أعمل بشهادتي فأنا خريج الأكاديمية البحرية، ولكني فضلت ممارسة هذه اللعبة لحبي لها، فبدأت الاحتراف عام 2005.التدريب ينقسم إلى فترتين في اليوم الصباحية تنقسم لتدريب اسكواش، بالإضافة لتدريب اللياقة، أما الفترة المسائية فهي عبارة عن مباريات مع زملائي باتفاق مسبق.يوجد أكثر من جانب للتدريب يكملون بعضهم البعض بالنسبة للاعب فالأول جانب التدريب على اللعبة، والثاني جانب اللياقة البدنية، والثالث التغذية، والرابع التدريب العقلي.من وجهه نظرى أرى أن الجوانب الأربعة لابد وأن يتم التركيز عليها طوال العام، وليس الأمر مقتصرا على البطولات فقط، هذا فيما يخص باللاعب المُحترف فلابد العمل على الأربعة محاور حتى نصل للهدف، فلكل لاعب احتياجه من التدريب عن طريق التواصل مع المدربين.معظم البطولات يتم إقامتها بالخارج، فنحتاج للسفر حوالي ست مرات خلال العام، فنجهز من خلال الإعداد لكل الاحتياجات الخاصة بنا قبل السفر ووضع خطة طويلة المدى وقصيرة المدى قبل المباراة مباشرة بالإضافة إلى الاستعداد النفسي للمكسب والخسارة ايضًا.بالطبع والدي ووالدتي وأخي وأختي لهم دور بلا شك في تشجيعي لمواصلة اللعب بكامل طاقتي ويزيدون من شغفي منذ صغري ومشاهدتي للاعب العالمي أحمد برادة خلال المباراة النهائية وسط تشجيع كبير من الجمهور له، وهو يلعب وأمنيتي أن أكون في نفس مكانه في هذا المكان الزجاج وقد كان.لعبة الاسكواش ليست سهلة فتحتاج لمجهود كبير، وتتطلب أن يكون اللاعب على استعداد ويتدرب طوال العام ليحقق بطولات بها، فالتمرين من 5 إلى 6 أيام خلال الأسبوع على فترتين، كما أن السفر والتدريب وهذا المجهود بإمكانه يمنع اللاعب من حضور مناسبات هامة، لذا لابد أن يتجه الطفل بنفسه إلى اللعبة ليتحمل المشقة الخاصة بها.أرى أن جانب الخسارة في المباراة هو جانب مُحفز، فعلى الفور أبحث عن أسباب الخسارة، وإذا مُتاح لي أن أشاهدها مرة أخرى أقوم بذلك على الفور، بالإضافة إلى التحدث مع المدربين للوقوف على الأسباب وما الذي يجب فعله حتى نتدارك الأمر ونقلل عوامل الخسارة.بكل صراحة.. هي لعبة مكلفة فهناك أدوات مثل المضارب والكور نستوردها من الخارج، فالملعب الزجاج مواصفاته هنا مختلفة بالمقارنة بالمبارايات الدولية خارج مصر، بالإضافة لمصاريف السفر فليس بمستطاع جميع اللاعبين الحصول على راعي خاص بهم لتحمل التكاليف فالاعتماد الكلي يكون على اللاعب في تغطية التكاليف. فالمحترفون عامة يواجهون مشكلة في عدم وجود ملعب مجهز بشكل احترافي للتمرين من خلاله.توقف البطولات خارج مصر في هذه الفترة، فأول بطولة كانت شهر سبتمبر الماضي مع وجود العديد من التحديات مثل مسحة كورونا قبل السفر وبعد الرجوع وكل أربعة أيام خلال وجودنا بالخارج، وعدم التعامل مع أيا أشخاص خلال تواجدنا بالفندق الخاص بالبلد (مكان البطولة)، مع عدم وجود جمهور.بالطبع أرى أن الأمر مُشجع للغاية فنجد الآن الاهتمام أصبح بألعاب مختلفة وغير مقتصر على كرة القدم فقط، وإقامة بطولة كرة اليد بالطبع أمر يجعل لها جمهور أوسع ومن خلال إذاعتها عبر التليفزيون يعطي فرصة للجمهور للتعرف على قوانينها بصورة أفضل هكذا بالنسبة للإسكواش الأمر تغير للأفضل بالنسبة للتوعية باللعبة، والاهتمام بها.أولى هذة المشاكل عدم انتشار الجانب التوعوي عن اللعبة وقوانينها، وأرى أن إذاعة المبارايات ستساهم في ذلك.عدم الاعتراف بنا كلاعبين وعدم استطاعتنا تغيير المهنة في البطاقة الخاصة بنا كلاعب تجعلنا نواجه العديد من الصعوبات والتعامل كعاطل، فأتمنى من المسؤولين النظر لهذا الأمر لتسهيل معاملتتنا اليومية خاصة بالمصالح الحكومية.الوصول بفريق النادي إلى أول أربعة على مستوى العالم، فلدينا عناصر تؤهلنا لذلك بجانب مهاراتنا فيوجد العديد من المدربين المتواصلين معهم من ذوي الخبرة وركن أساسي في وصولنا لما نتمناه.