استجابة لـ«الدستور».. نقل مريض «الفيل» بالغربية إلى معهد ناصر (صور)

رصدت "الدستور" لحظة نقل عادل العزب مريض "داء الفيل" والمقيم بقرية سنباط التابعة لمركز ومدينة زفتى إلى معهد ناصر، بعد استجابة وزيرة الصحة، هالة زايد، للنداء الذي أطلقه عادل عبر "الدستور".وكانت "الدستور" التقت بعادل العزب والذي قال إن أعراض المرض بدأت في الظهور على قدميه منذ 10 سنوات، عندما كان يعمل سائقا على عربة نقل ثقيل بإحدى دول الخليج، وتعرض إلى حادث أثناء عمله، وبدأ الوزن يزيد تدريجيًا، ثم عاد إلى مصر وهو يعانى من ورم فى قدمه اليسرى، وانفصلت عنه زوجته بسبب مرضه، وضاع ماله على العلاج، ولا يوجد لديه أبناء يعولونه.وأضاف عادل، أن أهالى القرية وقفوا بجانبه، وتم الذهاب به إلى مستشفى المنصورة لإجراء عملية لاستئصال ورم وزنه 30 كجم من القدم اليسرى، وبعد إجراء العمليه عاد الورم فى القدمين مع ظهور أعراض مرض "الفيل" فى القدمين، كما عانى من السمنة المفرطة، وتم إجراء عملية تدبيس معدة له، وأن بعد 6 أشهر من عملية تدبيس المعدة، ذهب لاستئصال الورم من القدمين، ولم يتم إجراء العملية لعدم نقص الوزن.وناشد "عادل" فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، ووزارة الصحة، أن ينظروا إليه نظرة رحمة وعطف، ويساعدوه للعلاج، مضيفا أنه عايش زاى الميت لعدم قدرته على الحركة وخدمت نفسه، وأصبح عبء على إخوته.