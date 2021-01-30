695 إصابة جديدة بكورونا في بلغاريا

سجلت السلطات الصحية في بلغاريا 695 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، و35 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأفادت وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية، اليوم السبت، بأن بيانات بوابة المعلومات الموحدة أظهرت أن أكبر عدد من الإصابات الجديدة سُجل في العاصمة صوفيا ومدينة بلوفديف، ثاني أكبر مدن البلاد.وبلغ العدد الإجمالي للأشخاص الذي جرى تطعيمهم ضد فيروس كورونا في بلغاريا 40 ألفا و805 أشخاص، منهم 3 آلاف و169 شخصا تلقوا اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية، حسب البيانات الرسمية.