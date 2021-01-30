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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في الإسكندرية إلى 1105

السبت 30/يناير/2021 - 10:14 ص
الشفاء من كورونا
الشفاء من كورونا
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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أعلن الدكتور وليد مختار، مدير مستشفى العجمى المركزى المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد، في الإسكندرية، اليوم السبت، خروج 86 متعافيا جديدا من فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1105 حالات حتى الآن.

واضاف "مختار"، أن ارتفاع حصيلة المتحولين إلى التعافي المنزلي إلى 257 حالة، بعد تعافي 13 حالات جديدة، كما وصلت عدد الحالات المحولة إلى فترة النقاهة 467 حالة.

كانت مستشفى أبوقير شرق المحافظة، قد احتفل من قبل بخروج آخر حالة تعافت من كورونا، بعد إنهاء الفحوصات الخاصة بكل حالة، وفقًا لإجراءات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وأن نسبة الشفاء والتعافي من فيروس كورونا المستجد داخل مستشفي الحجر بأبوقير ارتفعت بعد قضاء فترة النقاهة وإجراء الاختبارات والتحاليل اللازمة، وأن المستشفى خال تمامًا من المصابين بعد خروج جميع الحالات المصابة بفيروس كورونا بعد شفائها.

يذكر أن مقر العزل بالمدينة الشبابية في أبوقير، كان يستقبل حالات جديدة يتم تحويلها من مستشفيات العزل بالإسكندرية، لقضاء فترة النقاهة بعد اقتراب تماثلهم للشفاء من فيروس كورونا المستجد.

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