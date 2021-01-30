2.21 مليون إصابة بكورونا منذ بدء الجائحة في ألمانيا

أظهرت بيانات لجامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا وصل إلى 2.21 مليون حالة بحلول الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم السبت بتوقيت مدينة فرانكفورت.ووفقا لهذه البيانات، وصل عدد الوفيات المرتبطة بوباء كورونا في ألمانيا إلى 56 ألفا و286 حالة، فيما وصل عدد المتعافين من مرض كوفيد19- الذي يسببه فيروس كورونا إلى 92ر1 مليون شخص.تجدر الإشارة إلى أنه قد مضى قرابة 52 أسبوعا على الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا.