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رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

بعد وفاتها.. من هي «أم الإندومي»؟

السبت 30/يناير/2021 - 11:31 ص
جريدة الدستور
هويدا سعيد
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أعلنت شبكة "بي بي سي" البريطانية عن وفاة "نونوك نوريني" عن عمر ناهز 59 عامًا، وهي التي توصلت إلى تحديد نكهة (مي جورينج) للشركة الشهيرة للشعرية سريعة التحضير "إندومي".

وفي السطور التالية نرصد من هي " نونوك نوريني" صاحبة أشهر نكهة "مي جورينج".

- بدايتها

عملت نونوك نوريني كمدير تطوير النكهات في علامة تجارية إندونيسية شهيرة لمدة 30 عامًا تقريبًا، ووصفها أحدهم بأنها "بطلة لا ترتدي خوذة"، وهي سيدة إندونيسية.

- أشهر نكهة لها "مي جورينج"

اشتهر "إندومي" في إندونيسيا، وتخطت شهرتها حدود إندونيسيا لتحقق نجاحا عالمية، وعلى الرغم من أن العلامة التجارية "إندومي" تقدم الآن بأكثر من نكهة إلا أن نكهة "مي جورينج" تعتبر الأكثر شهرة.

- رد فعل السوشيال ميديا بعد وفاتها

تفاعل رواد التواصل الأجتماعي معها حيث أطلق عليها أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لقب "أم إندومي" بعد وفاتها، التي لم يتضح سبب وفاتها حتى الأن.


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