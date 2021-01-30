الانبا أنجيلوس يترأس صلاة القداس الإلهي

ترأس الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية، صباح اليوم، صلاة القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم بأرض أيوب بشبرا.واتخذت الكنيسة خلال إتمام صلوات القداس الإلهي كافة الإجراءات المتبعة من قبل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم السبت، بذكرى رحيل الأنبا أنطونيوس «أبو الرهبان»، ومؤسس الحياة الرهبانية في العالم أجمع.ولد الأنبا أنطونيوس في بني سويف حوالى عام 251، من أبوين أغنياء، وعقب وفاة والده، وعند دخوله الكنيسة ذات يوم عام 269، سمع الإنجيل يقول: «إن أردت أن تكون كاملًا اذهب وبع كل مالك ووزعه على الفقراء، فقام مع أخته ووزع جميع أموالهم على الفقراء وذهبا ليتفرغا للعبادة فذهبت أخته لبيت للعذارى، وهو سكن بجوار النيل، وكان يقضي كل وقته فى النسك الشديد والعبادة».