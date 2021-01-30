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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

غرفة صناعة الحبوب: توريد 30 طنًا من الأرز المحلى للتموين الإثنين

السبت 30/يناير/2021 - 10:04 ص
الأرز المحلى
الأرز المحلى
دعاء أبو العزم
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تبدأ غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية برئاسة النائب طارق حسانين، توريد الدفعة الثانية من الأرز المحلى لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية اعتبارًا من يوم الأثنين المقبل أول شهر فبراير، فى إطار حرص الغرفة على توفير الأرز للمواطنين على البطاقات التموينية ومن خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية، بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

وصرح النائب طارق حسانين رئيس مجلس ادارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، بأن الغرفة تقوم بتوريد الأرز الأبيض لصالح وزارة التموين، كما أن الأسواق لم تشهد حدوث أى أزمات فى نقص السلع خلال جائحة كورونا، فى الوقت الذى شهدت فيه كبرى الدول نقص فى السلع الغذائية، ما يؤكد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى نجحت فى تأمين مخزون استراتيجى من كافة السلع الأساسية يكفى احتياجات البلاد لفترات طويلة.

وأوضح الدكتور رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن شعبة الأرز ستقوم بتوريد أى كميات من الأرز الأبيض لصالح وزارة التموين، فى ظل حرص القيادة السياسية على توفير كافة السلع الغذائية للمواطنين،كما نجح الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية وبتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تأمين مخزون استراتيجى من كافة السلع الأساسية يكفى احتياجات البلاد لفترات طويلة.

وأكد رجب شحاتة أن شعبة الأرز وأصحاب المضارب لديهم حرص على توريد أي كميات من الأرز الأبيض لصالح وزارة التموين لتوفيره للمواطنين على البطاقات، وكذلك من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، وانه سيتم بدء توريد الدفعة الثانية من الأرز المحلى اعتبارا من يوم الأثنين المقبل الموافق أول شهر فبراير بكمية 30 ألف طن شهريا ليصل إجمالى الكميات الموردة إلى 270 ألف طن حتى شهر أغسطس المقبل.

وأشار "شحاتة" إلى أن كميات الأرز الموجودة فى الأسواق تكفى احتياجات المواطنين حتى يناير عام 2022، مما يؤكد أن الأرز متوفر بكميات كبيرة فى الأسواق، ولا يوجد أى أزمات تتعلق بسلعة الأرز كما تشهد أسعار البقوليات "الفول والفاصوليا والعدس" استقرارا فى الأسواق دون أي زيادة وتوافرها بكميات كبيرة وتكفى لفترات طويلة.

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