من وضع قنبلتي «الكونجرس»؟.. سؤال إجابته بـ100 ألف دولار

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، زيادة المكافأة على المعلومات حول من وضع القنبلتين في مبنى الكونجرس "الكابيتول" لتصبح 100 ألف دولار، وأصدرت تفاصيل وصورا جديدة لمشتبه به.يأتي هذا فيما كشف مكتب التحقيقات الفدرالي، أمس الجمعة،عن تطورات جديدة في أحداث "الكابيتول" الأخيرة التي قام بها أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ووفقًا لمكتب التحقيقات، يعتقد المحققين أن قنبلتين أنبويتين تم اكتشافهما بالقرب من مبنى الكونجرس الأمريكي، في واشنطن، كانتا قد زرعتا في الليلة التي سبقت أحداث الشغب في السادس من يناير، وفقًا لما نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.ووفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالية، فقد تم زرع القنابل، بين الساعة 7:30 مساء و8:30 مساء في 5 يناير، فيما تم اكتشاف القنابل في اليوم التالي، بينما كان الكونجرس يستعد للمصادقة على فوز الرئيس جو بايدن.وكانت الشرطة الفيدرالية الأميركية رفعت قيمة المكافأة التي سينالها من يدلي بمعلومات تساعد في التعرف على شخص زرع عبوتين بدائيتي الصنع، خلال اقتحام الكابيتول بالعاصمة واشنطن في السادس من يناير الحالي. ورفعت المكافأة من 50 ألف دولار إلى 75 ألف دولار.