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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قيمتها مليار دينار.. ضابط عراقى يسرق رواتب ويهرب إلى جهة مجهولة

السبت 30/يناير/2021 - 10:17 ص
شرطة البصرة
شرطة البصرة
وكالات
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أفاد مصدر أمني عراقي بأن ضابط الحسابات بمديرية أفواج شرطة البصرة سرق رواتب 700 منتسب تقدر قيمتها بحوالي مليار دينار عراقي وهرب إلى جهة مجهولة.

ونقلت قناة "دجلة" الفضائية العراقية اليوم السبت، عن المصدر قوله إن الضابط المسئول على الرواتب، قام بدفع مبالغ قليلة لبعض المنتسبين كون الباقين كانوا مشغولين بتأمين مباراة العراق والكويت الودية التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي.

وأضاف أنه بعد عودة المنتسبين إلى دوائرهم ليستلموا الرواتب فوجئوا باختفاء ضابط الرواتب الذي بحوزته ما لا يقل عن مليار دينار عراقي.

وكشف المصدر عن أن المعلومات الأولية تشير إلى أنه من المحتمل أن يكون الضابط قد تمكن من الفرار إلى خارج العراق، فيما تشير المعلومات إلى أن باقي الرواتب موجودة بالعراق.

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