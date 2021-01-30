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السبت 30 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تايوان تسجل أول حالة وفاة بكورونا منذ مايو

السبت 30/يناير/2021 - 10:18 ص
كورونا
كورونا
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سجلت تايوان، اليوم السبت، أول حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ شهر مايو الماضي، وتعود لسيدة في الثمانينيات من عمرها.

وقال وزير الصحة ورئيس مركز القيادة الوبائية المركزية في البلاد تشين شيه تشونج، بحسب ما نقلته صحيفة "تايوان نيوز" الإلكترونية المحلية، إن العدد الإجمالي للوفيات في تايوان ارتفع إلى 8 حالات وفاة.

وأضاف أن السلطات سجلت كذلك 4 حالات انتقال محلي للعدوى من البؤرة المكتشفة في مستشفى تايوان العام، ما رفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المرتبطة بتلك البؤرة إلى 19، كما سُجلت 6 حالات إصابة قادمة من الخارج.

وأوضح تشين أن أوامر صدرت لما مجموعه 4 آلاف و93 شخصًا بعزل أنفسهم لمدة 14 يوما في محاولة للقضاء على بورة الإصابات في مستشفى تاويوان.

ووصل العدد الإجمالي لإصابات كوفيد-19 في تايوان إلى 910 إصابات، من بينها 795 إصابة قادمة من الخارج و75 إصابة محلية، بحسب البيانات الرسمية.

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