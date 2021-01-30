تداول 23 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

ذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أنه تم تداول 23 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبلغت حركة تداول الشاحنات 3652 شاحنة.وذكرت الهيئة، في بيان اليوم السبت، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 23 ألفا و148 طنا تشمل 7056 طن رمل و8012 طن فوسفات و7650 طن يوريا و430 طن ورق مناديل، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 26 ألفا و37 طنا تشمل 11917 طن ذرة و2032 طن حديد و10017 طن خردة و397 طن خشب زان و1674 طن ابلاكاش.وأوضحت أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 637 حاوية مكافئة تشمل خضراوات وفواكه يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية وإنجلترا وهولندا وسريلانكا وألمانيا ومالطا وسنغافورة وهونج كونج وسلوفينيا والصين والهند، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 323 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 978 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 86 ألفا و422 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 48 ألفا و516 طنا.