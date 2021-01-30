«الاتحاد»: الإمارات تدعم كل جهود احتواء التوترات في إفريقيا

أكدت صحيفة (الاتحاد) الإماراتية، أن الإمارات تدعم كل الجهود المبذولة في سبيل احتواء التوترات والتصعيد في القارة الأفريقية، وترسيخ عوامل التعايش والتفاهم دون اللجوء للتصعيد وزيادة القضايا السياسية تعقيدًا.وذكرت الصحيفة، في افتتاحيتها اليوم السبت تحت عنوان "استقرار أفريقيا"، أن الاتصال بين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، يأتي ليجدد موقف الإمارات الثابت والراسخ في الدعوة دائمًا لتعزيز عوامل الأمن والاستقرار في العالم، واللجوء للحوار كأهم قناة في الوصول إلى الحلول السياسية الكفيلة بتقريب وجهات النظر بين أي طرفي صراع.وأضافت أنه لا مجال لازدهار الشعوب وتقدمها إلا بترسيخ الأمن والاستقرار، وإعلاء القيم الإنسانية من تعايش وتفاهم وتقارب، وهي دعوة إماراتية خالصة تتجدد في مختلف اللقاءات والمحافل الدولية، ومبدأ يحكم علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة، وكل شعوب العالم.