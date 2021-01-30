لتجنب عدوى كورونا.. برلمانية تقترح آليات جديدة لصرف المعاشات

أعلنت النائبة منى عبدالله، عضو مجلس النواب، عن الانتهاء من إعداد طلب إبداء اقتراح برغبة للمستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، والموجه لكل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن عملية صرف المعاشات عن طريق خدمات فوري أو مصاري والشركات المشابهة.وأكدت عبدالله، في بيان، أنه لا يمكن لأحد أن ينكر الجهود المبذولة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي والملموسة نحو معاشات تكافل وكرامة، وذلك في إطار تنفيذ برنامجين للدعم النقدى بهدف دعم الفئات الأكثر فقرًا فى قرى صعيد مصر وفى بعض المناطق المتاخمة لمحافظتى القاهرة والجيزة.وشددت البرلمانية، على أن برنامج "كرامة وتكافل" نجح بشكل كبير في تحقيق المعنى السامي الذي تريده الدولة في تحسين الظروف المعيشية لحياة أسر تحتاج إلى تدخل حاسم منها لمد يد العون لهم، وبالرغم من ذلك إلا أن هناك بعض المشكلات تطرأ على آليات صرف المنحة، خاصة في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا القاتل.وأشارت إلى أنه في الآونة الأخيرة شهد عدد من مكاتب البريد وأفرع البنوك تزاحمًا من مستحقي صرف المعاش فى مشهد متكرر كل شهر، رغم التحذيرات الشديدة بعدم التزاحم ومنع التكدس أمام مكاتب البريد منعًا لانتشار فيروس كورونا.واقترحت النائبة، بأن تتم عملية صرف المعاشات عن طريق خدمات فوري أو مصاري أو الشركات المشابهة؛ ما يسهم بشكل كبير في تقنين التكدس وتجمع المواطنين أمام المكاتب البريدية.