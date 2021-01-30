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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تقرير أمريكي: مصر «قصة نجاح» في إدراة أزمة كورونا

السبت 30/يناير/2021 - 09:41 ص
جريدة الدستور
هدير سند
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قال تقرير لموقع "المونيتور" الأمريكي، إن مصر نجحت بشكل كبير في إدارة أزمة فيروس كورونا، مشيرا إلى إنه بالرغم من تأثير الوباء، إلا أن الاقتصاد المصري هو "الاقتصاد الوحيد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يحقق نمو فعال".

وأضاف التقرير، أنه وفقا للتحديث الأخير لتقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع، فأن مصر صنعت "قصة نجاح" في مكافحة كورونا، بفضل "الإجراءات الاستباقية" التي اتخذتها حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتلبية الاحتياجات الصحية والاجتماعية للتخفيف من تأثير الوباء العالمي.

ولفت التقرير إلى أن صندوق النقد الدولى أشاد بالإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة تفشى جائحة فيروس كورونا، منذ أن بدأت تجتاح العالم بداية العام الماضي، وهو ما ساعد في التخفيف من آثار صدمة تفشي المرض وما صاحبه من تدابير عزل وإغلاق.

وتابع، أن صندوق النقد الدولي توقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.8% في السنة المالية المصرية التي تنتهي في يونيو،على الرغم من تأثير الوباء على قطاع السياحة في البلاد، مضيفا أن تقدم مصر كان "ملحوظًا" بالرغم من حالة المخاطر وعدم اليقين نظرًا للبيئة الخارجية غير المؤكدة وتأثيرات الوباء عالميا.

ونقل التقرير القول، إن "مصر بحاجة إلى البقاء على المسار الصحيح لإجراء إصلاحات هيكلية، بما في ذلك دعم القطاع الخاص والمزيد من الشفافية للشركات المملوكة للدولة"، مؤكدا أن القاهرة التزمت ببرنامج صندوق النقد الدولي رغم أن هذا الأمر "لم يكن سهلًا"، وهو ما أدى إلى ارتفاع معدلات النمو بشكل ملحوظ في البلاد، وإنخفاض البطالة.

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