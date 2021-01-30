ليست مصرية واحتكرها فنان شهير.. جولة في دولاب «الطفلة المعجزة» فيروز

تحل علينا اليوم 30 يناير ذكرى رحيل «الطفلة المعجزة» فيروز، كما أطلق عليها، والتي تمكنت بخفة ظلها وحركاتها الرشيقة لفت الأنظار إليها وأبهرت به الجميع، وكانت جميلة الروح مرنة في آدائها، وهو ما ورثته عنها شقيقتها أيقونة الفوازير نيللي وابنة عمها الفنانة لبلبة، وكان اسمها «بيروز آرتين» من أسرة أرمانية من حلب بسوريا.

فيروز

- رصيدها في السينما



10 أفلام هو رصيد الطفلة المعجزة فيروز التي تلقفها الفنان الراحل أنور وجدي، ووقع معها عقد احتكار بقيمة 1000 جنيه عن كل فيلم سينمائي، ليشكلا دويتو رائعا، لكن مسيرتها الفنية لم تكن كبيرة وكان آخر أفلامها «بفكر في اللي ناسيني». 10 أفلام هو رصيد الطفلة المعجزة فيروز التي تلقفها الفنان الراحل أنور وجدي، ووقع معها عقد احتكار بقيمة 1000 جنيه عن كل فيلم سينمائي، ليشكلا دويتو رائعا، لكن مسيرتها الفنية لم تكن كبيرة وكان آخر أفلامها «بفكر في اللي ناسيني».

فيروز