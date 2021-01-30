«فوربس»: 6 أسباب تجعل مصر من «أفضل» الوجهة السياحية بعد كورونا

وضعت مجلة "فوربس" الأمريكية مصر ضمن أفضل 10 وجهات سياحية للسفر بعد رفع قيود السفر بين مختلف دول العالم، نقلا عن خبراء في مجال السياحة والسفر، لاسيما بعد العام الماضي الذي شهد بداية جائحة فيروس كورونا.وعن الجولة داخل مصر، قالت "فوربس": "يمكن القيام بسياحة (الدهبية النيلة) أو الفنادق العائمة أو الجولة النيلية بين ساحرتي الجنوب الأقصر وأسوان، حيث تتيح هذه الجولة فرصة كبيرة للتوقف واستكشاف القرى ومزارع الموز وبقايا المعابد أو المقابر القديمة طوال الطريق، كما يمكن مشاهدة شروق الشمس إلى أهرامات الجيزة في القاهرة، ويمكن القيام برحلة قصيرة في وادي الملوك (مكان استراحة الملك توت عنخ آمون)، وجولة خاصة في أبو سمبل ورحلة سفاري على الكثبان الرملية الشهيرة في واحة سيوة وبحر الرمال العظيم".