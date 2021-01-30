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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

أسقف قنا يترأس صلاة القداس الإلهى بكنيسة العذراء مريم

السبت 30/يناير/2021 - 09:55 ص
الأنبا شاروبيم، أسقف
الأنبا شاروبيم، أسقف قنا
مونيكا جرجس- تريزة شنودة
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ترأس الأنبا شاروبيم، أسقف قنا؛ صباح اليوم، صلاة القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم بقنا.

واتخذت الكنيسة خلال إتمام صلوات القداس الإلهي كافة الإجراءات المتبعة من قبل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.


وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم السبت، بذكرى رحيل الأنبا أنطونيوس «أبوالرهبان»، ومؤسس الحياة الرهبانية في العالم أجمع.

ولد الأنبا أنطونيوس في بني سويف حوالى عام 251، من أبوين أغنياء، وعقب وفاة والده، وعند دخوله الكنيسة ذات يوم عام 269، سمع الإنجيل يقول: «إن أردت أن تكون كاملًا اذهب وبع كل مالك ووزعه على الفقراء، فقام مع أخته ووزعا جميع أموالهما على الفقراء وذهبا ليتفرغا للعبادة فذهبت أخته لبيت للعذارى، وهو سكن بجوار النيل، وكان يقضي كل وقته فى النسك الشديد والعبادة».

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