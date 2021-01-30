بنجلادش ترسل مزيدًا من لاجئى الروهينجا لجزيرة نائية

قال مسؤول في بحرية بنجلادش، إن مجموعة تضم ما يربو على 1400 لاجئ من الروهينجا المسلمين، أبحرت إلى جزيرة نائية في خليج البنغال اليوم السبت، على الرغم من انتقادات من جماعات معنية بالحقوق أبدت مخاوفها من مخاطر العواصف والفيضانات على الجزيرة.وهؤلاء أحدث مجموعة تنضم إلى ما لا يقل عن 6700 لاجئ من الروهينجا من ميانمار المجاورة أرسلتهم بنجلادش إلى جزيرة باشان شار منذ أوائل ديسمبر، من مخيمات حدودية حيث يعيش مليون شخص في أكواخ متهالكة.وقال العميد البحري عبدالله المأمون تشودري الضابط المسئول عن الجزيرة، لرويترز، عبر الهاتف اليوم السبت، "مستعدون لاستقبال الوافدين الجدد".وأضاف أن خمس سفن أبحرت وعلى متنها اللاجئون الروهينجا ومتعلقاتهم بعد نقلهم من المخيمات إلى مدينة شيتاجونج الساحلية القريبة.ونقلت بنجلادش 1776 من الروهينجا إلى الجزيرة أمس الجمعة.والجزيرة، التي ظهرت قبل 20 عامًا فحسب، تبعد عدة ساعات عن المدينة الساحلية الجنوبية.ولا يُسمح للروهينجا، وهم أقلية فرت من العنف في ميانمار ذات الأغلبية البوذية، بالانتقال من الجزيرة دون إذن الحكومة.