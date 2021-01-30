فردوس محمد.. «أم السينما» التي ادعت تبني ابنتها خوفا من الحسد

- طفولتها



- الزيجة الأولى



- مشورها الفني



- علاقتها بكوكب الشرق والريحاني



- الزيجة الثانية





- قصتها مع الحسد



تحل علينا اليوم 30 يناير ذكرى وفاة الفنانة الرحلة فردوس محمد التي لقبت بـ"أم السينما المصرية"، ورغم انطلاقتها وهي في سن صغيرة في عالم الفن، إلا أنها ارتبطت بأذهان الجمهور بأدوار الأم لكثرة تجسيدها لهذه الشخصية.ولدت في حي المغربلين بالقاهرة عام 1906، وتوفي والدها وهي طفلة صغيرة، وتولى تربيتها الشيخ علي يوسف مؤسس جريدة المؤيد.زوجتها الأسرة التي تبنت تربيتها وهي في عمر الرابعة عشر من عمرها من شاب تقدم لها، ولكنها عانت من هذه الزيجة ولم تنجب أطفالًا، وكان يسيء معاملتها بشدة وهذا ما جعلها تنفصل عنه وهي في عمر التاسعة عشر.عادت "فردوس" لتعيش مجددًا مع الأسرة التي ربتها، لكنها كانت تبحث عن عمل تنفق به على نفسها، فابدأت العمل في فرقة عكاشة عام 1927 في إحدى المسرحيات، وعملت بعدها في فرقة إسماعيل ياسين وعبدالعزيز خليل وفرقة رمسيس وفرقة فاطمة رشدي، لتنتقل إلى عالم السينما.كان هناك علاقتة صداقة بينها وبين كوكب الشرق أم كلثوم، وكانت تقابلها بشكل شبه يومي للسهر سويًا، كما كان نجيب الريحاني يتفاءل بوجودها في أعماله، وهذا ما جعله يطلب لها دورا في فيلم "غزل البنات"، فقام المؤلف بوضع دور خصيصًا لها وهو مربية ليلى مراد.كانت الزيجة الثانية من المونولجيست والممثل محمد إدريس، أثناء سفرهما مع الفرقة المسرحية إلى الشام، وذلك في عام 1946 ودامت الزيجة حوالي 15 عامًا.أنجبت من محمد ادريس 3 أبناء توفوا بعد ولادتهم مباشرة، وهذا ما أصابها بحزن شديد فنصحتها صديقة لها بأن تخفي خبر ولادتها في المرة المقبلة منعًا للحسد، وتقول إن طفلتها توفيت وتقول إنها تبنت طفلة في الملاجئ، وهذا ما حدث بالفعل، فلقد أنجبت ابنتها "سميرة" وادعت بأنها تبنتها.