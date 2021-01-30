رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 30 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أحد مقتحمي «الكابيتول» يرغب في الإدلاء بشهادته ضد ترامب

السبت 30/يناير/2021 - 09:02 ص
اقتحام مبنى الكابيتول
اقتحام مبنى الكابيتول
طباعة
قال أحد مثيري الشغب البارزين الذين اقتحموا مبنى الكابيتول الأمريكي، إن دونالد ترامب "خانه" لعدم العفو عنه، مؤكدا استعداده للشهادة ضد الرئيس السابق في محاكمة عزله الشهر المقبل، حسبما أفاد المحامي الخاص به.

وقال ألبرت واتكينز محامي المتهم جاكوب تشانسلي من ولاية أريزونا- الذي اشتهر بالمشاركة في تمرد 6 يناير، بينما كان راسما علم الولايات المتحدة على وجهه وعاري الصدر ويرتدي قبعة من الفرو بقرون - إن موكله كان "مغرمًا بشدة" بترامب، لكن هذا الحب انتهى مع ولاية ترامب عندما غادر الرئيس السابق البيت الأبيض دون منح عفو لتشانسلي وآخرين ممن شاركوا في أعمال الشغب.

قال واتكينز: "لقد شعر وكأن الرئيس خانه".

وأشار تشانسلي وأربعة أشخاص آخرين على الأقل يواجهون اتهامات اتحادية ناجمة عن أعمال الشغب، إلى أنهم كانوا يتلقون أوامر من ترامب.

وتشمل التهم الموجهة إلى تشانسلي العصيان المدني، وعرقلة إجراءات رسمية، والسلوك غير المنضبط في مبنى يخضع لقيود، والتظاهر في مبنى الكابيتول وتهم أخرى.

موضوعات متعلقة

وفاة خبير التجميل محمد الصغير متأثرًا بكورونا

خسائر بـ5 ملايين جنيه.. القصة الكاملة لحريق التوفيقية

معلم يهتك عرض تلميذة في حصة درس خصوصي بالمنوفية.. والأمن يُلقي القبض عليه

حبس المتهمين بإلقاء «مياه نار» على مدير مستشفى المنشاوي

الصور

image description

ضبط لصوص كابلات في قرية بدمياط

image description

محافظ أسيوط يتفقد مستشفى المبرة للتأمين الصحي ويطمئن على شبكات الأكسجين

image description

«الطيبي» يتفقد إنشاء كوبري علوي على النيل بأبوتيج ورصف طريق النخيلة - صدفا

image description

توقيع عقود تحسين لـ350 فرصة عمل بمجال صناعة البناء والأخشاب بمركز ديروط

image description

إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه بقرية السوالم في أسيوط

الأكثر قراءة

أول تعليق من أسرة ضحية تصادم سيارة نجل رجل أعمال شهير بالغردقة

رامى ربيعة يرفض السفر مع بعثة الأهلى للمشاركة فى مونديال الأندية

تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 30-1-2021

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل في كأس العالم للأندية

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

اكتشاف مقبرة لعائلة أرستقراطية تعود إلى نحو 2200 عام وسط الصين

مواجهة أحفاد الفايكنج.. نهائي مونديال اليد بين الدنمارك والسويد غدًا

تغير جينى جديد مرتبط بالسكتة الدماغية

علامة لاحتشاء عضلة القلب لا يعرف عنها الكثير من الأطباء

أيام زمان

«ظن أنه من الشرطة».. حكاية زكي رستم مع المحتال الذي تعرف عليه بالعتبة

«كانت بتغير فستانها لتكون أجمل مني».. اعترافات زبيدة ثروت عن غيرة سعاد حسني

أحببته أكثر من الزواج.. أمينة رزق تكشف سر امتناعها الارتباط

شقيقها كلمة السر.. حكاية دمية سُميت فاتن حمامة باسمها

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الزيات.. آية فى العلم
د.كريمة الحفناوى
مع بداية حكم الرئيس الأمريكى جو بايدن
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «3»
ماجد حبته
محاولة تسميم رئيس
المزيد

الثقافة

قريبًا.. صدور كتاب «خطوة باتساع الأزرق» للروائى وليد علاء الدين

«الساقى» تصدر طبعة جديدة للنسخة العربية لرواية «زوربا البرازيلى»

صفاء عبدالمنعم عن بيت القبطية: رواية شيقة والأحداث مسرودة بعناية فائقة

تحت الطبع.. «بحث فى فكر إدوارد سعيد» للكاتب أحمد راسم